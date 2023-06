Reprodução/Globo - 29.06.2023 Carolina Dieckmann interpreta Lumiar em 'Vai na Fé'





O julgamento sobre o abuso de Theo em "Vai na Fé" segue repercutindo nas redes sociais. Após os elogios à atuação de Sheron Menezzes nas cenas de testemunho contra o vilão , espectadores reuniram críticas nesta quarta-feira (28) ao comportamento de Lumiar, que defende o personagem de Emílio Dantas no processo.

Internautas reprovaram como a personagem de Carolina Dieckmann "descredibiliza" os abusos que Sol e outras vítimas sofreram de Theo. No Twitter, usuários ainda opinaram sobre a "dependência emocional" da advogada com o vilão, destacando a postura "elitista" de Lumiar no julgamento.





"Lumiar não é iludida ou dependente emocional. Ela é racista e elitista mesmo. Para ela, é inconcebível mulheres pretas e pobres serem estupradas por um loiro rico que poderia ter qualquer uma. Para gente como ela, essas mulheres nunca são vítimas", afirmou uma pessoa na rede social, em uma postagem com mais de 5 mil curtidas.

Lumiar não é iludida ou dependente emocional



Ela é RACISTA e ELITISTA mesmo



Pra ela é inconcebível mulheres PRETAS e POBRES serem estup**das por um loiro rico que poderia ter qualquer uma



Pra gente como ela essas mulheres nunca são vítimas #VaiNaFe pic.twitter.com/mVSmYIYPJB — Angélica (@Angelicacrd) June 28, 2023





"É óbvio que a Lumiar é dependente emocional, porém isso não exclui o fato dela ser racista e elitista. Uma coisa não anula a outra. Mesma coisa da Clara, é preconceituosa igual ao Theo, mas continua sendo vítima dele também", opinou outra.

"Defendeu um abusador, duvida das vítimas sob uma ótica totalmente racista e elitista, vai acabar inocentando o canalha. Quero ver você na prisão, Lumiar", afirmou mais uma. "Ela tem a síndrome da salvadora e não aceita que ele é errado, que faz coisas erradas", comentou um internauta.

