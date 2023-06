Reprodução/Youtube Eli e Viih são pais de Lua

Após Viih Tube sonhar que foi traída , Eliezer usou, na última quinta-feira (23), os stories do Instagram para negar os rumores de que ele e a influenciadora estavam ou já tinham estado em um relacionamento aberto antes do nascimento de Lua, filha do casal.



“Eu e a Viih nunca tivemos um relacionamento aberto, nem mesmo antes da Lua. Eu vejo as pessoas afirmarem com tanta propriedade e verdade que o nosso relacionamento antes da Lua chegar era aberto que eu mesmo fico me perguntando: ‘Será que era?’. Não, gente”, iniciou Eli .



O influenciador destacou que, antes de começarem a namorar, eles realmente saíam com outras pessoas, porque eram solteiros. No entanto, ele afirma que, após o pedido de namoro, eles iniciaram um namoro monogâmico. “Chegou um belo dia em que eu estava apaixonado por ela e a pedi em namoro. A partir daquele dia, nem eu e nem ela. A gente não ficou com mais ninguém”, explicou.



Além disso, Eli ressaltou que as pessoas podem confundir e achar que eles viveram um relacionamento aberto, pois tudo aconteceu muito rápido. Isso porque os ex-BBBs oficializaram o relacionamento em agosto de 2022, se casaram em março deste ano e, logo depois, tiveram a primeira filha, Lua, em abril.



“Eu já vivi relacionamento aberto na minha vida antes da Viih e do ‘BBB’. Acho super saudável e válido quando o casal está na mesma sintonia. Mas, não é o meu caso, não é o que eu e a Viih buscamos hoje em dia como um casal”, finalizou ele.

