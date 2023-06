Divulgação/Prime Video Caravana das Drags e Um Ano Inesquecível, uma das produções nacionais origineis da Amazon Prime Video

















Para ser a maior plataforma de streaming do mundo, a Amazon Prime Video vem investido forte em produções originais brasileiras com um olhar de obsessão pelo seu cliente. Isso quer dizer, segundo Glenda Moreira, Líder de Diversidade, Equidade e Inclusão da Amazon Prime para América Latina, que a organização guia suas ações na necessidade do consumidor para respeitar e incluir diversidades.







“É importante humanizar as relações no trabalho. Ter pessoas diversas com experiências diversas dentro da minha organização. São essas visões que irão impulsionar o negócio", disse durante a coletiva de imprensa do Prime Day.

Junto a Glenda, no painel de conversa Prime Vídeo e Diversidade e Inclusão, Malu Miranda, Líder de Conteúdo Digital Brasileiro e Ikaro Kadoshi, apresentador e consultor do Caravana das Drags , discorreram sobre a importância de trazer um olhar de brasilidade nas produções, como no reality das drag queens.



"Foi importante levar a cultura por meio das drags queens. Eu nunca havia feito roupas representando o país, e o audiovisual ajudou muito isso", confessou Ikaro, um dos pioneiros da safra.

Já Malu discorreu sobre como percebeu a representatividade do Brasil no audiovisual. "Eu via muita representatividade na TV nos Estados Unidos nos anos 1980. Então eu percebi que aqui [no Brasil] não tinha representatividade nenhuma. A indústria audiovisual não tinha profissionais com lugar de fala", disse.

Os profissionais também destacaram a intencionalidade em cada passo de suas produções originais. Como a série Manhãs de Setembro, de protagonismo negro, roteirizado por uma mulher trans. Na trama, Liniker, cantora que se declarou ser uma mulher trans, interpreta Cassandra, uma motogirl que trabalha como cover de Vanusa pelas noites de São Paulo.





Prime Day



A convite da Amazon, a coluna teve acesso exclusivo ao evento de novidades do Prime Day, onde jornalistas e influenciadores ficaram a par sobre a Black Friday da empresa, que acontecerá nos dias 11 e 12 de julho. Anote!

Ao todo, 25 países terão ofertas simultâneas, incluindo o Brasil, que recebe a data pelo quarto ano consecutivo. Em painel que contou com a presença de líderes de casa, os executivos falaram sobre os benefícios dos produtos da Amazon e ofertas para as áreas de Music, Prime Gaming e Prime Reading, como uma assinatura para apoiar criadores de conteúdo na Twitch.









*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho