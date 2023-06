Reprodução / GNT Thales Bretas fala sobre criar filhos sem Paulo Gustavo

Durante o programa “Papo de Segunda” de ontem (26), Thales Bretas contou que precisou e ainda precisa de ajuda para cuidar dos filhos Romeu e Gael. Além disso, o médico afirmou que continua muito próximo de Dona Déa desde a partida de Paulo Gustavo.

"A gente tem um esquema de rodízio nesse apoio, cada dia uma avó busca na escola. Nos dias que estou no consultório, porque às vezes é um horário que eu não posso buscar”, falou Thales.

O dermatologista também disse que a relação boa com a família de Paulo continuou mesmo após a morte do humorista: “Deia e Penha [madrasta de Paulo] sempre me ajudam muito, a gente se manteve muito próximo. E acho que esses laços foram constituídos a partir do momento que a gente constituiu essa família. Na nossa lua de mel a gente levou nossas duas famílias".

Para Thales, a relação tem oscilações, assim como toda família, mas que não tem medo de como a relação pode mudar no futuro. "Não tenho muito medo desse laço se perder, embora oscilações aconteçam, como em todas as famílias, têm momentos de discussão e discordância em algum momento. Mas eu sei que onde tem amor, esse amor enraizado, cuidado com o outro, tem essa corresponsabilidade", declarou.

Ele também explicou que enfrentou mudanças na criação dos filhos com o falecimento de Paulo. "Esse projeto de ter filho nunca foi algo que eu imaginei solo, sempre quis ter família. No momento que perdi tive dificuldade, porque, ao mesmo tempo que precisei me encontrar, processar a dor, tive o reflexo de ser pros meus filhos quase que as duas figuras", completou.