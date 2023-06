Reprodução/Instagram Jade Picon diz que não beijou brasileiros em viagem na Europa

Jade Picon usou o perfil do Twitter para negar os rumores de que teria ficado com o jogador Rodrigo Guth durante a viagem para a Europa com Anitta e Juliette.

A influenciadora garantiu que não beijou brasileiros e que está aproveitando a viagem para "explorar coisas novas".





"Das bocas que eu beijei nessa viagem nenhuma é brasileira. Mais uma vez meu nome envolvido em fake news", disse ela.

Na sequência, a ex-BBB alertou os seguidores. "Eu tô vivendo, tô feliz e isso faz parte da vida que eu escolhi para mim, então nem abala a minha vibe, mas é sempre bom lembrar: não acreditem em nada na internet que não tenha prova concreta. Falar qualquer um fala. Saí do Brasil pra explorar coisas novas, gente, pelo amor!", escreveu.

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !

das bocas que eu beijei nessa viagem nenhuma é brasileira :) mais uma vez meu nome envolvido em fake newsssss. to vivendo, to feliz e isso faz parte da vida que eu escolhi para mim, então nem abala a minha vibe, mas é sempre bom lembrar: não acreditem em nada na internet que não… — JADE PICON 🌪️ (@jadepicon) June 19, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente