Reprodução/Instagram Atriz não continuará trabalhando na Globo

Larissa Manoela, contratada em 2020 pela Globo, não deve renovar seu contrato a longo prazo com a Globo. A atriz já sinalizou que não pretende continuar na emissora, para conseguir mais liberdade na administração e escolha de seus trabalhos. As informações foram confirmadas à coluna pela assessoria da atriz.





Anteriormente, sua mãe, Silvana Santos, era responsável pela carreira da atriz, mas agora Larissa tomou as rédeas e está determinada a seguir fora da Globo. Assim, essa é a primeira decisão de Larissa desde que se consolidou como empresária da própria carreira.



Com contrato firmado com a emissora e a Netflix ao mesmo tempo, Larissa parece disposta a recusar os próximos projetos e novelas da Globo para conseguir dar conta das demandas na plataforma de streaming.

A emissora tem feito de tudo para que Larissa renove o vínculo, mas a atriz ainda prefere trabalhar com contrato por obra para ter liberdade de atuar em outras empresas.

Os planos da cantora vão além das novelas, e Larissa sonha em continuar no cinema. No momento, está em Nova York gravando o longa Traição Entre Amigas, com estreia prevista para 2024.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko