Em meio aos rumores de um romance com a atriz Bruna Marquezine, o ator João Guilherme Ávila , filho do cantor Leonardo, comentou a foto da ex-namorada, Larissa Manoela, nesta terça-feira (20). Larissa está em Nova York, gravando seu novo projeto artístico.



Através do Instagram, Manoela compartilhou com os seguidores fotos dos momentos que tem passado na cidade e fez uma comparação com a primeira vez que esteve lá, há sete anos atrás. Nessa publicação, João comentou: “Irado demais, mano”.





Mesmo que a interação tenha sido breve, os fãs do ex-casal ‘Jolari’ (junção dos nomes João e Larissa) comentaram a interação iniciada por Ávila . “O Brasil não superou esse fim até hoje”, escreveu um internauta no Instagram. “Nunca vou superar o término de ‘Jolari’”, confessou outra.



Larissa está em Nova York para gravar o longa-metragem “Traição entre Amigas”, que é uma adaptação do livro homônimo de Thalita Rebouças, e está noiva do também ator André Luiz Frambach. No filme, a atriz interpretará a personagem principal Penélope.



Já João estreará a segunda temporada de “De Volta aos 15”, da Netflix, no dia cinco de julho. No seriado, ele dá vida ao personagem Fabrício na fase adolescente. Recentemente, o ator foi alvo de rumores de affair, primeiro com Maisa Silva, que é protagonista da série, e atualmente com Bruna Marquezine.