Reprodução/Instagram - 10.06.2023 Irmã de Deolane ironizou denúncias de Tati Zaqui contra Thomaz Costa





Tati Zaqui comentou a briga recente entre Dayanne Bezerra e Rico Melquiades, que terminou em agressões e ida à delegacia . A cantora relembrou do deboche da irmã de Deolane sobre as denúncias de violência doméstica que fez contra Thomaz Costa, quando a advogada afirmou que "tem gente que merece levar uma c*ça" .

"Cuidado com o que deseja para os outros. Nossa boca é benção como também é maldição. Nenhuma mulher merece apanhar de homem nenhum", afirmou Tati na página do Instagram "Exclusivas da Fama". A briga com Rico aconteceu no São João da Vila, festa de Carlinhos Maia, e Dayanne mostrou que saiu da confusão com um dente quebrado e hematomas.





Diante da repercussão do comentário, Zaqui reforçou que não defende nenhum dos lados da confusão. "Não estou apoiando ninguém! Ela disse que eu merecia [apanhar], então como ela diz ter apanhado, venho lembrar e afirmar que ninguém merece", comentou no perfil "Gossip do Dia".

Tati Zaqui não foi a única a comentar o barraco de Rico e Dayanne. Solange Gomes, conhecida por um conflito recente com Melquiades, também debochou que a briga foi uma forma de "castigo" para o influenciador .

