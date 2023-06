Reprodução/ Instagram Ex-BBB Jake Leal critica São João de Carlinhos Maia: 'Tudo mentira'

A ex-BBB 12 Jakeline Leal usou os stories do Instagram para tecer críticas ao São João da Vila, festa de Carlinhos Maia que aconteceu na última sexta-feira (9). Ela disse que tudo no evento é mentira e que as pessoas estão lá por interesse.

Jakeline começou dizendo que chegou às 22h na festa e saiu 01h da manhã. "Se pudesse teria saído mais cedo", pontuou.

Em sgeuida, ela contou que os convidados compareceram por interesse: "É nítido como as pessoas lá não se suportam, ela só te olha se você tem o hype para dar para ela. Se você não está no momento do seu auge, as pessoas nem olham na sua cara".

A ex-sister, então, aconselha: "Não fiquem: 'É meu sonho estar nesse negócio'. Isso não é sonho para ninguém. É um mundo totalmente de ilusão".

Ela, então, explicou porque foi ao São João: "Quem me conhece sabe que eu não vivo em todo tipo de evento, meu nicho é totalmente outro. Parei aqui para viver uma outra experiência. Eu sou apaixonada por Joelma, me descabelo por Joelma".

"Tenho pena de quem está lá. É tudo mentira, até o cenário", finalizou Jakeline.

