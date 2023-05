Vai e vem

Tati e Thomaz voltaram a aparecer juntos após a polêmica, mas a cantora oficializou o término no início de maio. Dias depois, o ator compartilhou vídeos com a cantora e gerou dúvidas sobre a nova separação. Entre o vai e vem do relacionamento, ex-colegas de "A Fazenda" se pronunciaram sobre a situação. Shayan Haghbin acusou o ex-Carrossel de "acabar com o psicológico" de Zaqui, enquanto as irmãs Bezerra pediam para artista "se valorizar".