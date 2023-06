Reprodução/ Instagram Juju Ferrari diz que foi barrada de festa de Carlinhos Maia por Deolane

Após rumores apontarem que Carlinhos Maia teria desconvidado Juju Ferrari do São João da Vila, que aconteceu nesta sexta-feira (9), à pedido de Deolane Bezerra, o influencer explicou que, na verdade, nunca convidou Juju para o evento. Ela, no entanto, contou outra versão e confirmou que Deolane influenciou na decisão de Carlinho.

"Não foi desconvidada porque nunca foi convidada. Quando eu tenho amigos, eu fico do lado dos meus amigos", disse Carlinhos no Instagram após os boatos. O influencer ainda contou que não tem contato próximo com Juju e completou: "Parece que estava tudo premeditado, esse negócio entre você e Deolane".

"Eu vi você escumlhambando Deolane, como vou convidar alguém que está esculhambando uma amiga minha. Isso não é sobre fama, é sobre amizade, lealdade", completou ele, que finalizou: "Eu já estou acostumado das pessoas fazerem esse barraquinhos na internet para entrar em reality show".

Através dos stories do Instagram, Juju rebateu Carlinhos e explicou que foi convidada por uma pessoa que tinha o poder de fazer convites para o São João. Ela, então, afirmou que deixou os quatro filhos em casa e pagou passagem e roupa, gastando mais de R$ 20 mil para ir à festa.

Em seguida, a influencer critica Carlinhos: "A sua empatia não se interessou por isso. A sua empatia se interessou pela sua amiga. Eu não sei até onde mais vai a loucura dessa Deolane, que continua batendo na mesma tecla de loucura".

"Você quer ir pela versão da sua amiga, fique à vontade. Só que você é uma pessoa da mídia, que eu admirava por ser inteligente, mas, infelizmente, não pense você que o culpado disso fui eu porque, se ela fosse muito sua amiga assim, ela não faria algo desse tipo para estragar a sua festa. Meus amigos não fariam esse tipo de coisa", completou.

Juju se mostrou decepcionada também pela falta de preocupação com ela, que se programou para ir ao São João. "Eu não ia falar nada de você, por mais que tenha achado uma p*ta falta de respeito você não ter tido a empatia de perguntar se eu precisava de alguma coisa, se tinha como ir embora, trocar minha passagem, porque você cagou para isso. E ainda veio falar que eu não fui convidada. Então, vou postar tudo, mostrando que fui convidada", disse ela.

Juju, então, publicou um print do convite e de mensagens que a pessoa mencionada teria mandado para ela sobre a festa.

