Thamara Térez, participante da segunda temporada de "Casamento às Cegas Brasil", criticou a cobrança de posicionamento do público após uma suposta traição do marido, Alisson Hentges. O casal trocou alianças no reality da Netflix e o administrador foi acusado de trair a advogada após ser flagrado com outra mulher .

Desde então, Thamara pediu "paciência para digerir" a situação, mas relatou como internautas continuam insistindo que ela traga uma posição sobre o assunto na web. "Estou recebendo muitas mensagens dizendo que, se eu não me pronunciar imediatamente, é falta de respeito com o público", escreveu nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (24).





"Ocorre que eu me respeito em primeiro lugar. É o meu sentimento, minha vida, meu casamento. Então é o meu tempo", complementou. Térez afirmou que pretende conversar com os seguidores sobre o ocorrido "muito brevemente", mas só quando se sentir melhor sobre o assunto.

"Falam muito que estou fazendo a louca, seguindo como se nada estivesse acontecendo. Mas vocês queriam que eu parasse de viver? [...] Cada um reage de um jeito em momentos difíceis. Uns se sentem melhor se isolando, outros ficando na cama o dia inteiro, e eu me cuidando mais ainda", comentou.





