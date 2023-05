A Grande Conquista quase termina em agressão e Gil do Vigor se revolta

Erick X Janielly

Os ânimos ficaram mais exaltados após Erick atacar Janielly com acusações sobre vivências de fora do jogo. "Janielly é Maria Camburão, todo mundo sabe que aí fora ela tem unidades de problemas com a polícia", disse o jornalista. A irmã de Gil do Vigor ficou indignada com as declarações e pedia provas enquanto tentava se aproximar do rival, que citava os problemas dela com "a sogra e o ex-marido". Janielly precisou ser segurada pelos colegas na ocasião e Mariana Rios conseguiu fazer com que ela sentasse no sofá e se acalmasse por um momento.