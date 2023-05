Reprodução/Instagram - 24.05.2023 Tata Estaniecki descobriu mama acessória após o nascimento do segundo filho, Caio





Tata Estaniecki contou que descobriu uma mama acessória após o nascimento de Caio, segundo filho com Júlio Cocielo. A condição é comum entre mães grávidas, mas a influenciadora relatou que não tinha conhecimento disso e achava estar com um pelo encravado na axila.

A apresentadora do "Pod Delas" compartilhou que já tinha notado a diferença na região durante a gravidez de Beatriz, mas não realizou interferências. "Agora com o Caio voltou, achei estranho esse pelo só encravar quando estou grávida. Mas quando estamos grávidas, muda tudo", pontuou nos stories do Instagram.





Estanieck declarou que "nunca tinha ouvido falar" de mama acessória e explicou a condição aos mais de 10 milhões de seguidores: "É quando você tem o tecido mamário fora da região do peito, aí acaba vindo para axila. Se eu apertar essa bolinha, sai leite [risos]. Que intimidade é essa que tenho aqui. Só estou falando a nível de informação, porque estou simplesmente chocada".

Tata ainda mostrou surpresa quando um médico respondeu à publicação e reforçou como esta é uma situação comum entre mães, que inclusive podem encontrar a mama acessória em regiões como a barriga. "Nunca ia imaginar que é comum. Chocada", concluiu.

