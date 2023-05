Reprodução / Instagram / Netflix 22.05.2023 ‘Paciência para digerir’, diz Thamara após suposta traição de Alisson

Thamara Térez, participante do programa "Casamento às Cegas", se manifestou pelo Instagram após a divulgação de fotos que sugerem uma possível traição por parte do marido, Alisson Hentges.

As imagens, vazadas nesta segunda-feira (22), mostram o ex-participante ao lado de uma mulher não identificada em uma barraca de lanches, sendo que uma delas parece capturar um momento de beijo. Thamara e Alisson são os únicos participantes da segunda temporada do programa que ainda estão juntos.





"Em respeito ao carinho de todos que aqui me acompanham, fazem parte da minha história e torcem por mim, eu peço um pouco de paciência para que eu possa digerir o que está acontecendo e volte a aparecer aqui.", pediu a advogada.

Em seguida, Thamara tranquilizou os seguidores e comunicou que se ausentará temporariamente das redes sociais. "Peço empatia e compreensão neste momento em que necessito preservar minha saúde mental. Beijos! Amo vocês. Obrigada por tudo!", concluiu.









