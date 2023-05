Reprodução/ Multishow/ Instagram Karol Conká diz que trocaria de vida com Juliette: 'Saiu amada'

Na última terça-feira (23), foi exibido o "TVZ" com Pocah com participação de Karol Conká. No programa, a cantora disse que gostaria de trocar de vida com Juliette. As duas foram rivais no "BBB 21". A rapper saiu cancelada por comprar briga com a cantora, que foi a campeã da edição.

Ao ser questionada por Pocah, Karol afirmou que trocaria de vida por um dia com Juliette. "Porque ela arrasa, é milionária, saiu do reality amada, cheia de cactos, arrasa nos placos gostosa, tem amigas maravilhosas e faz viagens incríveis. Aceita, Ju! Não precisa responder agora", explicou a cantora.

Internautas comentaram a declaração. "Mamaliette vive", disse uma usuária do Twitter. Outra não gostou da fala. "Oxe pra laaaaa! Juliette quer não", disse.

Eu também trocaria com a Juliette kakkk — Lary do Piauí J1🌵📖🔥 (@benzinlary) May 23, 2023









