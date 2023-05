Reprodução Alisson Hentges é flagrado com desconhecida e acende rumor de traição

O ex-participante de "Casamento às Cegas", Alisson Hentges, foi flagrado em clima íntimo com uma mulher desconhecida. Alisson se casou com a advogada Thamara Terez durante a participação no reality da Netflix.

Nas fotos divulgadas pelo perfil do Instagram Gossip do Dia, Alisson Hentges aparece conversando com uma mulher loira, enquanto estão sentados em uma mesa consumindo alimentos do ambiente.

Em uma das fotos ilustra um suposto beijo entre a mulher e o ex-participante do reality. O perfil que publicou as imagens alega que o influenciador rebateu à suspeita, afirmando que "a moça ao lado estava o puxando e ele virando e se afastando". Ele também aponta que estava com os braços abaixados na tentativa de evitar contato.

Na segunda temporada de "Casamento às Cegas: Brasil", Alisson e Thamara saíram com uma quantidade expressiva de fãs que aprovavam a união do casal. Recentemente, eles celebram um ano de casados e a mudança para um novo apartamento.

🚨GENTE? O Alisson Hentges foi flagrado em um momento íntimo ao lado de uma moça, segundo testemunhas.



