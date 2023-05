Reprodução/Instagram Luciana Gimenez foi internada após sentir dores fortes





Luciana Gimenez recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (18), após passar por uma internação às pressas . A apresentadora sentiu fortes dores nas costas e deixa o hospital após o tratamento de antibióticos para uma infecção encontrada no organismo.

Segundo comunicado da assessoria, Gimenez já apresenta uma agenda fora do país após deixar o hospital. "Luciana se encontra bem, continuará o tratamento em casa e, após comemorar o aniversário do filho, Lucas Jagger, na tarde de hoje, embarca para Cannes, onde cumpre uma agenda de compromissos", diz a nota. A cidade francesa recebe atualmente o renomado festival de cinema .

"Muito obrigado a todos que mandaram mensagens e boas energias", complementa a declaração da equipe. Nos stories do Instagram, Luciana mostrou que recebeu comprimidos e medicamentos intravenosos antes de deixar o hospital.

A internação recente aconteceu após Luciana Gimenez se recuperar de um grave acidente no início do ano. A apresentadora precisou passar por cirurgia após sofrer fraturas enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos.

