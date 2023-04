Farol Agência Luciana Gimenez

Nova solteira , se recuperando de um acidente e cheia de projetos. Com 22 anos de carreira, Luciana Gimenez busca se reinventar diante do que o mercado pede. A apresentadora, de 53 anos, conta como está a recuperação da perna e projeta os próximos anos da profissão, apontando para a aproximação com o público.

Atualmente no comando do "SuperPop", da RedeTV!, Gimenez acaba de lançar o próprio podcast, batizado de "Bagaceira Chique". Buscando ser mais vulnerável e aberta, a apresentadora reflete o desafio de dosar o que aprendeu na TV para aplicar no novo projeto.

“Como apresentadora de televisão, você ser é doutrinada a não falar de você e, como apresentador do podcast, você tem que desdoutrinar e conseguir dividir. Acho que a minha apreensão está meio que nisso. É uma coisa interessante porque eu sou muito reservada, e falar da minha vida pessoal sempre foi um tabu para mim, porque me sinto desconfortável em expor muitas coisas e acho que justamente esse é o ponto. Tenho que aprender a relaxar e entregar um pouquinho mais da Luciana que as pessoas querem entender”, explicou ela, que define o "Bagaceira Chique" como uma "quase terapia".

















Na tentativa de aprender a relaxar e entender as vulnerabilidades, Luciana Gimenez comenta o processo de recuperação após o acidente que sofreu em Aspen, nos Estados Unidos, no início de 2023, quando quebrou a perna ao esquiar.

Gimenez precisou passar por uma cirurgia de emergência após fraturar a perna esquerda em quatro lugares. A apresentadora precisou andar de cadeiras de rodas e muletas, além de tentar se manter forte física e mentalmente para a execução dos procedimentos.

"Eu estou aprendendo que eu não devia ter caído, eu acho muito chato, demora e eu não tenho paciência. Eu choro de ódio, dói, é insuportável, mas, não tem jeito, eu tenho que passar por isso", desabafa Luciana, que ainda não se recuperou totalmente.

A apresentadora foi enfática ao dizer que a estética da perna é algo que a incomoda. "Eu desesperei, chorei, gritei e transtornei [...] Eu faço [exercícios e fisioterapia] chorando, mas eu vou porque eu quero a minha perna de volta como era e eu não vou sossegar", afirma.

"Aos poucos eu estou fazendo as pazes [com a perna], porque eu já briguei muito, eu já chorei, já odiei. Agora eu estou no momento calma. Coitadinha, ela não tem culpa, fui eu que fui lá esquiar e quebrei", completa Luciana Gimenez.









RedeTV!, Netflix e reality show

Além do podcast como novidade, Luciana está presente na segunda temporada da série "A Sogra que te Pariu", da Netflix, interpretando a apresentadora Katia Domingues, presente no terceiro episódio da trama. Entrando em novos mundos, a apresentadora não descarta encarar a dramaturgia.

"Foi um presente mesmo, eu amei fazer, eu me diverti muito com o elenco, com os talentos, as pessoas incríveis, super talentosas, engraçadas, foi muito prazeroso. Eu gostaria de fazer muito mais, eu gostaria de ter algumas coisas meio que fixas para fazer, um seriado grande, uma coisa totalmente diferente. E, sim, eu acho que a gente vive de desafios, a gente vai floreando a vida, vai trazendo coisas que fazem a diferença e que te excitam e que te exigem. Senão, fica tudo muito fácil", analisa.

Gimenez também topa apresentar algum reality show com base no streaming, como "Casamento às Cegas" e "The Circle". "Super apresentaria. Muito bem, inclusive, porque eu gosto. Adoraria e espero que me chamem, inclusive, porque eu acho que o momento é muito propício para realities. Acho muito engraçado, eu me divirto. Então, sim, por que não?".

Com tantas novidades, é de se questionar o papel da RedeTV!, emissora onde Luciana se encontra há anos apresentado o SuperPop. Para ela, ter o rosto estampado ali também traz vantagens para a empresa.

"A RedeTV sempre foi muito parceira em relação ao meu lado profissional. Eu acho que eles são de boa e... complementa. Eu acho que quando a gente é profissional e veste camisa, qualquer coisa que a gente faça fora complementa o nosso trabalho, complementa as pessoas que você conhece e vai melhorando [...] Então, eu acho que eles não têm nenhum problema, não. Pelo contrário", pondera.













