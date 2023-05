Reprodução/Twitter Johnny Depp

Depois de enfrentar uma batalha judicial contra a ex, a atriz Amber Heard, Johnny Depp voltou aos cinemas com o longa-metragem "Jeanne du Barry", que abriu o Festival de Cannes. O filme fez sucesso no evento e o ator e a equipe do longa foram aplaudidos de pé por sete minutos pela plateia.

Johnny Depp e a equipe de “Jeanne du Barry” foi aplaudido de pé por 7 minutos. 🥹👏🏻 pic.twitter.com/uSagOXbgx0 — Central Johnny Depp (@centraldepp) May 16, 2023





Depp ainda conversou com a imprensa sobre a volta ao cinema após a polêmica com Amber."Não me sinto boicotado por Hollywood, porque não penso em Hollywood. Vivemos um tempo estranho", disse ele

Em seguida, pontuou: "O circo midiático é a parte mais estranha. Você acredita no que quer. A verdade é a verdade. Mas precisa abstrair os rumores".

"Espero que, ao falarem do filme, as pessoas falem do seu trabalho. Estamos aqui porque fizemos um filme, não para nos vender. A maioria das coisas que vocês leram sobre mim é ficção que parece ter sido escrita como fantasia", completou ele.

Depp foi acusado por Amber Heard de violência doméstica. Ele negou as acusações e processou a atriz por difamação. Depois de seis semanas de julgamento, os jurados condenaram a atriz a pagar US$ 15 milhões (valor foi reduzido para US$ 10,35 milhões) para e Depp a pagar US$ 2 milhões.

