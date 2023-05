Reprodução/Globo 'Linha Direta' enfrentou polêmica na Justiça





O apresentador Pedro Bial confirmou que o "Linha Direta" sobre o caso de Henry Borel será exibido na Globo, nesta quinta-feira (18). A declaração acontece após a equipe jurídica do ex-vereador Dr. Jairinho garantir uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proibia a transmissão do conteúdo na emissora . A decisão de liberar a atração foi de Gilmar Mendes, ministro do STF.

"Vai ao ar esta noite sim. O 'Linha Direta' sobre o caso Jairinho será exibido hoje (18 de maio), na TV Globo. A decisão foi do ministro do STF Gilmar Mendes", afirma a publicação compartilhada por Bial no Instagram. As informações da postagem são da coluna de Patrícia Kogut.





Gilmar apontou que a defesa de Jarinho teve "o claro propósito de censurar a exibição da matéria jornalística de evidente interesse público". O ministro ainda se referiu à decisão da juíza Elizabeth Machado Louro com a liminar: "A eminente magistrada extrapola os limites de suas funções judicantes para se arvorar à condição de fiscal da qualidade da produção jornalística de emissoras de televisão".









O "Linha Direta" voltou neste ano à Globo e já exibiu programas sobre o caso de Eloá e a Barbárie de Queimadas. O assassinato de Henry Borel aconteceu em 2021. Jairinho é denunciado pela autoria do crime, e a mãe, Monique Medeiros, é denunciada como cúmplice. O caso não está em segredo de Justiça e o julgamento ainda não teve uma data confirmada.

