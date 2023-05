Reprodução/Instagram Paulo Vieira

Na última quarta-feira (17), Paulo Vieira usou o Twitter para publicar uma receita, em meio à polêmica de Fábio Porchat e Leo Lins. Os seguidores do comediante questionaram a falta de posicionamento do apresentador de "Big Terapia" do "BBB", que ficou irritado.

Após um vídeo de uma apresentação de Leo Lins ser retirado da internet pela TJ- SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), acusado de ofender minorias e propagar racismo, Fábio Porchat defendeu o humorista, alegando censura. Internautas, então, esperavam uma posição de Paulo Vieira, que apenas publicou uma receita do bolo "Mané Pelado".

Um fã disse que o apresentador do "Big Terapia" ficou em cima do muro e ele respondeu: "Filho, olha meu trabalho e as coisas que eu digo e faço. Se isso não for o suficiente… Eu não sou um pet pra vocês treinarem dizer “fala” e eu falar não. Me dá minha liberdade.Até quando não sou eu que erro sobra pra mim? vai tomar no cu (não você, a situação)".

filho, olha meu trabalho e as coisas que eu digo e faço



se isso não for o suficiente…



eu não sou um pet pra vocês treinarem dizer “fala” e eu falar não



me dá minha liberdade



até quando não sou eu que erro sobra pra mim? vai tomar no cu (não vc, a situação) — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) May 17, 2023





Mas outros seguidores ficaram confusos com o post de Paulo Vieira e indicaram que o texto seria sim um posicionamento do apresentador sobre a polêmica. Isso porque ele publicou uma receita de bolo, atitude que remete à critica à censura.

Amei. Agora chama o amiguinho pra comer o bolo com café e letramento. — Deusa Disco ❤⭐ (@MarciaAnasazi) May 17, 2023





Pingo virando letra com essa receita incompleta. https://t.co/z5f4HwRP3g — Ingrid (@ingridmollin) May 17, 2023





ta postando bolo em vez da opinião né, porque foi censurado

Paulo Vieira você sempre sera o maior!! — amanda (@a_mandaq) May 17, 2023













