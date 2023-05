Reprodução/Globo - 18.05.2023 Jackson Antunes falou de luta contra câncer no 'Encontro com Patrícia Poeta'





Durante o "Encontro com Patrícia Poeta" desta quinta-feira (18), Jackson Antunes revelou que já lutou contra um câncer no pâncreas. O ator de "Todas as Flores" contou que o diagnóstico ocorreu há seis anos e ele precisou ficar internado por um mês no hospital.

"Queria reiterar uma coisa, que não falei para ninguém. Há seis anos, tive um câncer muito forte no pâncreas e fiquei internado um mês", disse. A declaração foi feita enquanto o programa matinal repercutia uma visita de Carolina Dieckmann à Preta Gil , cantora que enfrenta um câncer no intestino.





Jackson ressaltou o apoio que recebeu da esposa, Cristiana Britto, durante a internação para tratar o câncer. "Acho que nunca ouvi uma situação dessa. Ela ficou em um sofázinho comigo durante os 30 dias e pegou uma dor nas costas tão grande, que até hoje sente e vai sentir para o resto da vida", relembrou.

"Toda vez que acordava ou passava por uma situação difícil, ela estava do meu lado. O médico parabenizava ela. A mim, dizia: 'Sei que você é um caboclo da roça, vai passar por isso'. Mas devo muito ter a Cris do meu lado. Se ela não tivesse ficado comigo, tenho certeza que talvez não sairia dali. Talvez ficasse três meses ali. Foi muito importante para mim", complementou.

