Entre as publicações mostrando a rotina com a filha recém-nascida , Eliezer usou as redes sociais para mostrar o momento em que conheceu a esposa Viih Tube. O primeiro encontro dos ex-"BBBs" aconteceu há um ano, durante a apresentação de um festival de música.

"Faz um ano que conheci a Viih. E nos conhecemos assim, apresentando um festival sertanejo juntos. Quem diria, ein, amor?", afirmou nos stories do Instagram, onde compartilhou um vídeo entrando no palco do evento e abraçando Viih.





O influenciador ainda brincou ao fazer uma comparação com a realidade do casal atualmente. "Um ano depois no WhatsApp. [Viih:] 'Amor, meu peito vai cair'. [Eliezer:] 'Estou achando que c* também. Pera aí, estou saindo'. Não pode nem cagar em paz", escreveu ao mostrar um diálogo com a influenciadora, onde ainda mandou uma foto enquanto estava no banheiro.

Eliezer e Viih Tube realizaram o casamento civil pouco antes do nascimento de Lua, em 9 de abril. Desde então, os influenciadores compartilham a realidade da criação de uma bebê sozinhos, já que eles optaram por não recorrer à babá para cuidar da filha .

