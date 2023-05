Reprodução/Instagram - 04.05.2023 Alicia Keys convidou Iza para participar de show no Rio de Janeiro





Alicia Keys realizou nesta quarta-feira (3) o primeiro show da passagem da turnê mundial pelo Brasil. O público reunido na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, foi surpreendido com uma participação especial de uma artista brasileira, Iza.

A norte-americana convidou a cantora para um dueto das músicas "Un-Thinkable (I'm Ready)" e "Dona de Mim". Nas redes sociais, espectadores no evento e fãs mostraram empolgação com a apresentação surpresa das artistas.





"Foi a gente que pediu", escreveu uma página de fãs no Instagram. "As duas divas juntas, que sonho", avaliou outro internauta. "Isso tem que acontecer em São Paulo", pediu outra pessoa, se referindo ao show que Alicia fará no Allianz Parque, nesta sexta-feira (5).

Confira abaixo registros do dueto de Alicia Keys e Iza:





🚨 QUE ENCONTRO! IZA e Alicia Keys apresentando um mashup de "Dona de Mim" e "Un-thinkable (I'm Ready)" na Alicia + Keys World Tour, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/G8rHlay3s0 — IZA Access | Fan Account (@izaaccessbr) May 4, 2023





A IZA E A ALICIA KEYS JUNTAS CARA NÃO CAIU A FICHA AINDAAAAAAA 😭😭😭😩😩😩😩 pic.twitter.com/DeTAv0Buvw — diego (@diegozvd) May 4, 2023





