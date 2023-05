Reprodução/Instagram - 21.04.2023 Eliezer e Viih Tube são pais de Lua





Eliezer passou por um novo susto com a filha na madrugada desta quarta-feira (3). O marido de Viih Tube contou que viveu um momento de tensão ao notar que a filha, Lua, havia virado sozinha no berço, movimento não é esperado nos primeiros meses de vida da bebê.

"Novo medo desbloqueado. Acabei de olhar para Lua e ela está virada. Já começou a se virar no berço. A gente sempre a coloca de barriga para cima, reta com o pescoço virado para direita ou esquerda. Tinha lido que nos primeiros meses era só o pescoço que era para ficar despreocupado", afirmou o influenciador, nos stories do Instagram.





"É normal se virar tão cedo assim? Pronto, agora não durmo nunca mais", complementou no desabafo. Esta não é a primeira vez que o ex-"BBB" compartilhou um susto com Lua, já que ele também expressou o "pânico" em uma noite em que viu a filha com um cobertor na cabeça enquanto dormia .

"Meu coração parou na hora, gelou tudo, porque não vi a cabeça dela. Fui lá e tirei a coberta. Desesperador. Nossa senhora, que pânico me deu. Fiquei esperando ela se mexer", comentou ao expor o ocorrido com a primogênita.

