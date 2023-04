Reprodução/Instagram - 13/4/2023 Viih Tube, Lua e Eliezer

Na última segunda-feira (17), Eliezer usou as redes sociais para compartilhar que ele e Viih Tube, que acabaram de ter a filha Lua, optaram por não ter a ajuda de uma babá para os cuidados da bebê.

"Decidimos viver a maternidade 'full time' do nosso jeito. Achamos importante ter essa troca/vivência como um casal e com a nossa filha. A mãe da Viih está nos dando suporte. Temos a Ceni, que cuida da gente, da casa e é isso", disse ele.

O ex-BBB ainda explicou que o casal não julga quem tem babá para cuidar dos filhos: "Se amanhã ou depois acharmos que é hora, tudo bem. Sem cobranças."

