Reprodução/GNT - 04.05.2023 Fátima Bernardes relembrou início de namoro com Túlio Gadêlha





Fátima Bernardes vive um relacionamento com Túlio Gadêlha há mais de cinco anos e relembrou como foi a reação dos filhos dela ao descobrir o namoro após o divórcio de William Bonner, com quem teve os trigêmeos. A apresentadora explicou a falta de controle com a situação e ressaltou como Vinícius, Laura e Beatriz tiveram uma reação positiva.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Falei que não queria que eles levassem ninguém para a casa de praia nesse fim de semana, porque vou levar uma pessoa que estou conhecendo. Minha filha fez: ‘Graças a Deus’. Acho que elas imaginaram: 'Vai sair do meu pé'", disse Fátima durante o "Alma de Cozinheira", programa de Paola Carosella no GNT.





A jornalista recordou como a apresentação do deputado federal aos filhos não foi planejada, já que ela não esperava a presença do namorado em um evento. "Fui me apresentar na dança, uma delas também dançava, ele foi ver e tinha dito que não vinha, foi de surpresa. Ou seja, a apresentação foi assim: 'pega a sacola', 'entra no carro'. Quando viu, já estava dentro do carro todo mundo, indo embora para casa", afirmou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Sou virginiana, com ascendente em Virgem, que planejo a semana inteira, tudo. E não tive como planejar nada, fui dando conta como posso", complementou. Bernardes também falou da exposição do início do namoro com Gadêlha, quando foi flagrada por um paparazzo antes mesmo de assumir o relacionamento.

“Não tive chance de esconder nada. Não estava namorando e ao ir ao cinema com ele, na saída, de mãos dadas, fomos fotografados por um paparazzo. Pronto, acabou. Foi numa velocidade instantânea", comentou.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.