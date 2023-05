Reprodução/Instagram - 04.05.2023 Jade Picon se emocionou ao falar do fim de 'Travessia'





Jade Picon realizou as últimas gravações para "Travessia" nesta quarta-feira (4) e apareceu emocionada ao se despedir da novela, que chega ao fim em 5 de maio. A atriz surgiu entre lágrimas nas redes sociais, enquanto passava pela última vez por um cenário da primeira personagem da carreira, Chiara.

"Me despedindo do quarto da Chiara. É choro dentro e fora de cena [risos]", escreveu nos stories do Instagram, rede social onde compartilhou recentemente uma cena em que aparece chorando na produção da Globo. "Encerrando um ciclo maravilhoso e transformador, o sentimento que fica é gratidão", declarou.





"Sei nem o que dizer. Só agradecer. Isso é a plenitude do nariz entupido", complementou a ex-"BBB", que disse estar "levando algumas coisinhas". Já de volta em casa, Jade refletiu sobre a trajetória na estreia como atriz na TV, marcada por críticas de espectadores . A influenciadora celebrou como o "esforço e empenho estão transparecendo" na reta final da novela.





"Parei minha vida para isso, foi muito difícil por um tempo. Vocês acompanharam o quanto eu fui criticada, fui 100% inesperiente. Tive que ter comigo a empatia que muita gente não teve. Se estou aqui hoje falando que estou feliz, é porque tive resiliência. Dei razão também às críticas, faz sentido. E agora o que posso fazer para melhorar? Aí que mora a diferença entre um ataque e uma crítica, você saber ler uma crítica e tirar proveito disso, é a melhor coisa que você pode fazer", comentou.

Picon também avaliou como ainda está aprendendo e busca continuar estudando, mas ressaltou como "não iria deixar passar essa oportunidade única". "Tenho 21 anos [...] Não tenho vergonha de errar, não tenho medo de me mostrar frágil, vocês sabem que a vida é uma só, não deixem as oportunidades passarem na sua vida", ressaltou.

"Estou muito feliz de ter realizado esse sonho, que seja o primeiro trabalho de muitos, me apaixonei pela profissão. Que loucura, às vezes olho para tudo e penso: 'Jade, não sei se você foi corajosa ou maluca' [...] Tem oportunidades na vida que você pode não estar preparado, mas elas não voltam. Você tem que ir com medo mesmo", completou.

