Reprodução/Instagram - 21.04.2023 Bia Michelle e MC Gui terminaram relacionamento após polêmica de traição





Bia Michelle e MC Gui terminaram o relacionamento após uma traição do cantor, que foi flagrado em um motel pela então noiva . Após a polêmica, rumores sobre uma possível reconciliação do casal começaram a circular por conta de um destino de viagem similar. No entanto, a influenciadora negou os boatos nesta sexta-feira (21).

Comentários de internautas sobre uma possível reaproximação surgiram após Bia e Gui viajarem para o mesmo destino no feriado de Tiradentes. Ambos postaram fotos em Riviera São Lourenço, praia no litoral de São Paulo.





Diante da repercussão, Bia negou a reconciliação e explicou o motivo de ambos viajarem para o mesmo local. "Gente, jamais, pelo amor de Deus. A última coisa que vou estar é junto com essa pessoa. Temos casa na mesma praia. Só soube que ele estava aqui agora", comentou em uma publicação da página "Let's Gossip".

Após Bia Michelle expôr a traição, MC Gui deu continuidade às polêmicas no término e compartilhou mensagens trocadas entre a influenciadora e Neymar . A dançarina disse que estava solteira quando falou com o jogador de futebol.

