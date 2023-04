Reprodução/Twitter - 21/4/2023 Sarah Aline e Ricardo Alface





Após a "revoada" de Sarah Aline, Ricardo Alface, eliminado da quinta-feira (20) do "BBB 23", não perdeu tempo e tratou de reviver o affair com a psicóloga fora do confinamento. Nesta sexta-feria (21), Sarah e Ricardo se beijaram pela primeira vez longe das câmeras da casa.







O encontro aconteceu no programa "MesaCast" e fez a apresentadora Patrícia Ramos vibrar. "Meu Deus", gritava Patrícia enquanto o casal se beijava. "Agora você quer?", perguntou Ricardo para Sarah após o beijo.

Sarah e Alface dando o primeiro beijo fora do #BBB23 pic.twitter.com/YAnOZF2v8B — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 21, 2023





Ricardo e Sarah viveram um romance intenso no "BBB 23", mas a ex-sister pregou cautela ao ser eliminada primeiro que o alagoano. Ao sair, Alface não escondeu que se apaixonou por Sarah Aline e negou que tenha usado a participante como escudo.

Esse foi o primeiro encontro dos dois após o "BBB 23". Mais cedo, Ricardo viu Sarah Aline nos Estúdios Globo, enquanto participava do programa "Mais Você", com Ana Maria Braga.

O Alface vendo a Sarah pela janela do estúdio! HAHAHA #BBB23 pic.twitter.com/OnCyjsW1XU — Dantas (@Dantinhas) April 21, 2023