Reprodução / internet MC Gui expõe mensagens que Bia Michelle trocava com Neymar

O término do relacionamento entre MC Gui e Bia Michelle ganhou novos detalhes. Após Bia flagrar o funkeiro em um motel com outra pessoa, MC Gui compartilhou com o colunista Leo Dias, nesta terça-feira (11), uma troca de mensagens entre a ex e o jogador de futebol Neymar.

Na conversa, Bia agradece a Neymar por ter respondido a uma mensagem. O jogador responde que fez por educação, já que ela namorava "um conhecido seu". Bia nega, afirmando que estava solteira. Em seguida, ela diz que gostaria de conhecê-lo melhor, quando ele estivesse no Brasil, e Neymar responde que é perigoso, perguntando se ela está disposta a correr o risco. Bia então compartilha o número do telefone com o jogador.





A influenciadora respondeu a publicação “Estava solteira em todos os diálogos! Entre o dia 17 de abril de 2019 e final de 2021, terminamos 3 vezes, exatamente no período das mensagens!”, explicou Bia nos comentários da publicação.

MC Gui e Bia Michelle assumiram o namoro em 17 de abril de 2019 e estiveram juntos até dezembro de 2021, quando terminaram o noivado pela primeira vez devido a uma polêmica envolvendo o cantor e Aline Mineiro durante "A Fazenda 13". No entanto, o casal reatou o romance em junho de 2022.





