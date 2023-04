Reprodução/ Globoplay/ Instagram Domitila recusa festa de Fred Bruno e alfineta: 'Tem B.Os do Detran

Nesta sexta-feira (21), Domitila Barros alfinetou o rival no "BBB 23", Fred Bruno. Em entrevista ao Mesacast BBB Tá On, a miss falou que não vai na festa de aniversário do youtuber e ainda comentou uma polêmica recente do ex de Bianca Andrade.

Ao ser questionada se iria para o churrasco de aniversário de Fred, evento que ele falou algumas vezes no reality e que acontecerá no próximo dia 28, Domitila respondeu, em tom de deboche, que teria um trabalho muito importante na data. "Já falei dentro da casa, me chamem pra trabalho, não me chamem pra churrasco", completou.

Em seguida, a miss mandou uma indireta para Fred sobre uma bronca que o youtuber recebeu do Dentran. "Mas ouvi dizer também que até o Detran de São Paulo tava dando uns B.O. aí. Esse bagulho tá doido", disse Domitila.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Ao aparecer dirigindo enquanto comemorava a eliminação de Domitila Barros do "BBB 23", Fred chamou a atenção da web por estar infringindo algumas leis de trânsito: ele assistiu TV na direção e buzinou dentro de um túnel. O Departamento de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP) então repudiou o comportamento. "O Departamento de Trânsito de São Paulo lamenta profundamente a falta de empatia e a prática de direção perigosa configuradas neste vídeo", disse o Orgão em nota ao iG Gente, que classificou a atitude como "imprudente".

A Domitila falando do Detran que deu uma dura no Fred Bruno sendo imprudente no trânsito comemorando a saída dela kkk #BBB23 #BBBTaOn pic.twitter.com/lvTRYJdX4k — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 21, 2023