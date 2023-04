Reprodução MC Gui se pronuncia após ser flagrado traindo noiva em motel

O cantor MC Gui se pronunciou pela primeira vez após ser exposto o vídeo em que é flagrado traindo a noiva Bia Michelle em um motel. Nesta terça-feira (11), o funkeiro lamentou a atitude e encarou a ex-companheira frente a frente durante participação no programa "Fofocalizando", do SBT.

"Isso aqui não é para justificar o injustificável, assim como quinze dias atrás eu me encontrei com a Bia, pedi desculpa, pedi perdão, tive uma grande conversa com ela e assim seguimos em frente, cada um pro seu lado, cada um seguindo sua vida, e assim em diante, eu preciso pedir desculpa a todos vocês novamente aqui em rede nacional e dizer que eu me sinto completamente arrependido por tudo que vem acontecendo e por todos os erros que eu cometi", declarou ao vivo.

"Eu quero, sim, seguir em frente minha vida com muita felicidade e com muita sabedoria, e passar isso para frente. Então obrigado pelo espaço. Desculpa novamente a todos vocês que se sentiram ofendidos através de todos os fatos que vieram a acontecer e dizer que daqui para frente eu pretendo ser uma pessoa melhor. Um grande beijo e vida que segue", finalizou o cantor.

Na última segunda-feira (10), a dançarina Bia Michelle expôs o motivo do fim do noivado com MC Gui. O casal anunciou o término no final de março.

Segundo a bailarina do Programa do Faustão, após o caso de MC Gui e Aline Mineiro durante "A Fazenda", a modelo conta que não conseguiu continuar confiando no companheiro.





Devido isso, Bia Michelle passou a utilizar rastreador de localização para monitorar o funkeiro. Ela alega que seguiu a intuição em uma tarde e observou MC Gui se locomovendo para um local que não faz parte da rotina dele.

Bia Michelle verificou e entendeu que o lugar se tratava de um motel. Ela conta que, em companhia da mãe, foi até a localização enfrentar o noivo. O cantor estava acompanhado de outra garota. O vídeo do momento em que Bia confronta o MC viralizou nas redes sociais.

