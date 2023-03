Reprodução/Instagram - 12.03.2023 Internautas apontam indireta de Bianca Andrade a Virginia Fonseca





Bianca Andrade teve o nome envolvido na polêmica de Virginia Fonseca, que recebeu críticas pela qualidade da base lançada . Internautas apontaram que publicações recentes da ex-"BBB" seriam uma indireta à esposa de Zé Felipe, já que ela elogiava a qualidade do produto da própria marca de maquiagem e exaltava a indústria brasileira de beleza.

"Fiz essa maquiagem hoje de manhã e não retoquei nada, olha essa base, olha a pele como está [...] Olha o make, que maravilhoso. Nossa indústria brasileira arrasa demais", comentou Boca Rosa nos stories do Instagram, neste sábado (11).







A postagem aconteceu diante de aparições de Virginia rebatendo as críticas ao produto lançado, como as feitas pela influenciadora Karen Bachini. A sogra e a mãe de Virginia, inclusive, saíram em defesa de Fonseca, apontando a "inveja" de Bachini .

"Boca Rosa mandando um monte de indireta para Virginia nos stories. Te amo, Bianca Rosa", avaliou uma pessoa no Twitter. "O povo tudo aclamado a Bianca Andrade, sobre a suposta indireta que ela mandou", comentou outra.







