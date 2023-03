Batizado das filhas

O batizado das herdeiras também não passou despercebido. Pelos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou detalhes da cerimônia, porém, o fim da festa fez com que os internautas achassem "inapropriado" para o momento. Nos vídeos, era possível ver os convidados com bebidas alcoólicas e dançando funk. "Batizado lindo, mais que falta de respeito… Recebe o Espírito Santo e depois se enche de bebida e luxúria, funks, sinceramente uma falta de respeito", opinou uma seguidora.