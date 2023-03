Reprodução/Globo/Instagram - 12.03.2023 Irmã de Alface reagiu a fala de Fred sobre Ricardo no 'BBB 23'





Os atritos entre Fred Desimpedidos e Ricardo "Alface" Camargo ultrapassaram o "BBB 23" e geraram revolta nas redes sociais neste domingo (12). Os administradores e a irmã do biomédico se posicionaram contra uma fala do influenciador, que associou o comportamento do integrante do Pipoca no jogo com o fato de ele ter sido "criado em um ambiente hostil".

"O jeito que ele foi criado […] Talvez ele tenha sido criado em um ambiente hostil mesmo. Você [Cara de Sapato] não tem culpa que ele foi criado em um ambiente desses e eu também não", declarou Fred. Renata Camargo rebateu a fala e ressaltou que ela e o irmão foram "criados em um lar de muito amor, por um pai (em memória) excepcional e uma mãe guerreira".





A irmã de Alface ainda lamentou os julgamentos feitos à família e analisou os desafios que o biomédico já enfrentou por posições como a do influenciador. "A postura que meu irmão adotou durante a vida foi a de sobrevivência, de um cara preto de classe média que fora de casa sempre foi silenciado, zombando, chegando a xenofobia e racismo", complementou na publicação do Instagram.

Nas redes sociais de Ricardo, os administradores expressaram a "indignação" ao expor o vídeo da fala de Desimpedidos. "Como que em pouquíssimo tempo de convivência Fred pode deduzir isso de alguém? Durante toda a sua vida, Ricardo teve que adotar a postura de ser rígido, firme e reativo por conta de situações que ele já passou. Nas quais tentavam silenciá-lo, e ele precisava gritar para ser ouvido", pontuou a equipe no Twitter.

"Ele não entrou no programa para ser silenciado e muito menos para abaixar a cabeça para pessoas que se crescem para cima dele. Ele não é menor do que ninguém. A família de Rick se sente constrangida com esse comentário de Desimpedidos, pois, por mais que tivessem muitas dificuldades, ele foi criado com muito amor, carinho e respeito", completou.

Confira abaixo as postagens na íntegra:

É com muita indignação que trazemos esse vídeo aqui. Como que em pouquíssimo tempo de convivência Fred pode deduzir isso de alguém?



Segue a thread: #TeamAlface #BBB23 pic.twitter.com/cYH4EYiNxJ — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 12, 2023













Ele não entrou no programa para ser silenciado e muito menos para abaixar a cabeça para pessoas que se crescem para cima dele. Ele não é menor do que ninguém. — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 12, 2023





Ricardo vem de uma família simples. Saiu de casa com uma mochila nas costas aos 18 anos para jogar handebol e conseguir estudar através de uma bolsa de estudos, com o objetivo de ajudar a sua família que ficou no Nordeste. — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 12, 2023





Ricardo morou em um alojamento, passou por muitas dificuldades mas nunca desistiu dos seus sonhos. Ele queria se formar e ajudar a sua família. Hoje, ele é um biomédico formado e apaixonado pela profissão. — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 12, 2023













É muito mais fácil apontar o dedo para alguém do que olhar para si mesmo, né Fred? Essa dedução sobre Rick e sua família foi um descaso e um desrespeito sem tamanho. #TeamAlface #BBB23 — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 12, 2023





