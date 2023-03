Reprodução/Instagram - 12.03.2023 Bruno Mazzeo e outros atores da 'Escolinha' lamentaram a morte de Antônio Pedro





Celebridades usaram as redes sociais para lamentar a morte do ator Antônio Pedro , ator conhecido pelos trabalhos em novelas e humorísticos na Globo. O artista morreu de insuficiências renal e cardíaca neste domingo (12), no Rio de Janeiro, onde estava internado em um hospital.

Entre os trabalhos de destaque do ator está o programa "Escolinha do professor Raimundo", em que atuou ao longo dos anos 1990. Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio e sucessor do trabalho do pai com a nova versão da "Escolhinha", lamentou a morte de Antônio.







"Descanse em paz, querido Antônio Pedro", escreveu Bruno nos stories do Instagram, onde compartilhou imagens ao lado do artista. A atriz Cláudia Mauro, também integrante do humorístico, celebrou a oportunidade de trabalhar com Antônio e o homenageou na web.



"Como dizia meu pai, Joubert Di Mauro - grande amigo dele - Antônio Pedro era um dos homens mais cultos do nosso país. Enquanto meu pai e Antônio Pedro se tornavam grandes amigos, eu e Alice Borges também nos encontrávamos nessa vida como irmãs. Tive a sorte de trabalhar com Antônio Pedro na 'Escolinha' e de iniciar, rapidamente, um processo de escrita para um espetáculo dele. Este espetáculo não deu tempo de sair", afirmou no Instagram.





Alice Borges e Ana Baird, filhas de Antônio, seguiram a carreira artística na atuação. Ana prestou uma homenagem ao pai nas redes sociais: "Referência. Amor incondicional. Honra e orgulho. Obrigada por tudo. Obrigada por tanto. Vai na luz, Pai. Tem um elenco maravilhoso te esperando do outro lado pra festa. O Teatro te agradece. Eu te agradeço imensamente. Te amo".

Atrizes lamentaram a morte nos comentários da postagem de Baird. Nanda Costa escreveu: "Te amo". Já Heloísa Périssé, conhecida pelos trabalhos na "Escolinha", celebrou a trajetória do ator: "Amada, um beijo enorme no coração de vocês. Obrigada por tudo que seu pai foi para nossa cultura. E por ter deixado duas filhas tão talentosas.Te amo".







Lúcio Mauro Filho também deixou um comentário se solidarizando com Ana. "Meu amor, toda a luz do mundo para iluminar o caminho do papai pela imensidão da eternidade. Grande homem, grande referência. Te amo", escreveu o profissional do humorístico.



A atriz Fabíula Nascimento comentou: "Um beijo enorme em todos vocês. Uma ribalta linda para receber esse grande homem de luz". Já Fernando Caruso escreveu: "Meus sentimentos, amiga. Ele sempre foi e vai continuar sendo referência - literalmente: quando falo de timing pros alunos, um dos tópicos é 'Antônio Pedro'. Abraço apertado".







