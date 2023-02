Reprodução/Instagram - 07.02.2023 Karoline Lima e Gui Araújo assumiram relacionamento





Após assumir o relacionamento com Karoline Lima, Gui Araújo publicou uma foto com Cecília, filha da influenciadora com o ex, o jogador de futebol Éder Militão. O clique repercutiu nas redes sociais com reações dos seguidores do ex-"A Fazenda" posando com a bebê de seis meses.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Um internauta sugeriu que Militão não estaria contente com a postagem. "Militão está espumando uma hora dessa", escreveu. "Por que choras, Militão?", brincou uma pessoa. "Já dizia minha avó: pai é quem cria", reagiu outro internauta.





No clique compartilhado pelo também ex-"De Férias com o Ex", Gui aparece segurando Cecília no colo e segurando um pacote de carvão. "Traz só o necessário", escreveu na legenda.

Militao tá espumando uma hora dessa kakkakakakakakakaka eu amo — batgirl (@joohoneyssi) February 7, 2023





+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Após meses de rumores, Karoline Lima e Gui Araújo assumiram o romance com declarações nas redes sociais . O envolvimento sério com o influenciador é o primeiro de Karoline após a separação conturbada de Éder Militão , que envolveu brigas na justiça pelo pagamento da pensão da filha do ex-casal.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.