Reprodução/Instagram - 05.02.2023 Karoline Lima e Gui Araújo vivem relacionamento





Karoline Lima e Gui Araújo assumiram o relacionamento ao trocarem declarações nas redes sociais, na noite deste sábado (4). O romance foi confirmado após a influenciadora compartilhar fotos íntimas com o ex-"De Férias com o Ex", sendo que em alguns cliques aparece quase o beijando.



O envolvimento com o também ex-"A Fazenda" é o primeiro de Karoline após a separação conturbada do jogador de futebol Éder Militão, com quem tem uma filha de seis meses, Cecília. Já Gui é conhecido por affairs com outras famosas, como Anitta, Gabi Brandt e Duda Reis.





A confirmação do relacionamento acontece após especulações e rumores desde o final de 2022. Na postagem, Lima afirmou que conhece Araújo há dois anos, mas ressalta que "sempre foi essa pessoa".

"Não digo que a gente se encontrou, porque fui eu quem te achei, mas se não fosse assim, a gente se encontraria de alguma forma. Eu amo como a gente ri das mesmas bobeiras. Amo como a vida é mais fácil com ele do lado. Amo a forma que ele não se importa com meus problemas, ele me ajuda a enfrentar. Amo que tudo que eu pensei que teria medo de viver nesse momento, eu entro de cabeça porque entre nós, parece simples", pontuou.

Nos comentários, o influenciador também deixou uma declaração para Karoline: "Como você mesmo disse, não é de hoje! Obrigada por todo momento, todo sorriso. Te admiro e amo cada dia mais. Estou contigo e não abro tá?! E mais uma vez você tem razão, é leve, é diferente! Nem tentem entender".





Na manhã deste domingo (5), Gui ainda publicou uma declaração no próprio perfil: "E não é que nosso caminho se cruzou de novo! Essa menina é um furacão que, por incrível que pareça, me trouxe paz e, ao mesmo tempo, um mulherão que me ensina a simplicidade das coisas. Obrigado por me 'achar' como disse, porque senão eu estaria te procurando até agora. É sobre equilíbrio, sobre como é bom olhar adiante ao seu lado".





