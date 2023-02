Sarah acredita em novo grupo

Sarah disse que Cezar e Cristian devem sair do grupo do Quarto Fundo do Mar. A psicóloga afirmou que o grupo estremeceu depois que Fred Nicácio chegou do Quarto Secreto com informações sobre uma conversa de Cezar e Cristian com MC Guimê. "Eu acho que isso foi uma parada que colocou um pouquinho, sim, o Black [Cezar] e o Cris numa caixa escura. Eles não tinham as informações, eles não queriam ceder 100%, a gente começou a fiscalizar 'zilhões' de vezes as atitudes deles", falou a sister. Sara, então, disse que acha o elo de tal grupo fraco. Gabriel Santan, que estava na conversa, rebateu e afirmou que o grupo deles deve persistir para se proteger.