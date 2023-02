Reprodução/Globo - 01.02.2023 Cezar Black está no paredão no 'BBB 23'





Cezar Black está no terceiro paredão do "BBB 23", enfrentando uma disputa com Gabriel Santana e Tina Calamba. O enfermeiro virou alvo das equipes de sisters após fazer declarações machistas no reality show.

Ao lado de Cristian Vanelli e Gustavo Benedetti, o emparedado teceu comentários sobre o corpo de Larissa Santos e outras sisters enquanto as observava de biquíni no quarto do líder. "É montadinha mesmo", afirmou Cezar ao se referir às cirurgias plásticas da personal trainer.





Além de reunir críticas nas redes sociais , a atitude agora motivou as equipes das participantes, que pedem a saída de Black nesta berlinda. Os administradores das redes de Larissa compartilharam o vídeo das falas machistas ao ressaltar a torcida contra o enfermeiro.

Deixamos isso aqui para que vocês pensem bem no tipo de mensagem que querem passar no resultado dessa votação. #ForaCezar

Link da votação: https://t.co/TkMwJwgHAC https://t.co/OkIKjolr4d — Larissa Santos 🐙 (@larisantosbe) February 7, 2023





Também ficaram contra Cezar os perfis de Bruna Griphao, Amanda Meirelles, Aline Wirley, Paula Freitas e até equipes de brothers, como MC Guimê, Fred Desimpedidos, Bruno Nogueira, Cara de Sapato, Ricardo Camargo. Já as páginas de participantes como Key Alves, Fred Nicácio, Domitila Barros, Sarah Aline, Marvvila e Cristian pedem pela saída de Tina.



Confira outras reações contra Cezar Black no paredão:

Não atoa, reiteramos que somos #ForaCezar nesse paredão.



Ainda que Bruna, Larissa, Amanda ou qualquer outra mulher da casa esteja no pay per view, não podemos fechar o olho para as falas que objetificam elas ou que as inferiorizam, além de piadas. pic.twitter.com/pPBlZzV0FG — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) February 7, 2023





Pensem muito bem no tipo de mensagem que querem passar no resultado dessa votação mãozinhas. É por coisas assim que somos #ForaCezar https://t.co/jlsG8qQ7Pe — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) February 7, 2023





