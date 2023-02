Reprodução/ Instagram Luana Piovani e Pedro Scooby

Na segunda-feira à noite (7), Luana Piovani mandou uma indireta sobre o processo judicial movido por Pedro Scooby. A atriz afirmou que está amordaçada com a ordem judicial que o surfista conseguiu contra ela. Os dois têm uma briga pública a respeito dos cuidados dos filhos Dom, Bem e Liz.

Após usar as redes sociais para expor que Scooby não queria pagar o valor de pensão combinado para os filhos e criticar a forma que o pai cuida das crianças, a atriz foi processada pelo surfista. Ela, agora, está proibida de postar qualquer coisa referente a relação do ex-BBB com os filhos.

Deste modo, Piovani publicou um vídeo onde um cavalo pede ajuda e escreveu: "Por isso pedi tanto para vocês engrossarem o meu coro. Ainda estou amordaçada, mas a justiça prevalecerá."

