Reprodução/LIESA Palco principal da arena do FunFest em Copacabana vai receber shows e telão transmitindo ensaios e desfiles da Sapucaí.





A Liga Independente das Escolas de Samba (LIESA) anunciou, nesta segunda-feira (15), o Carnaval Fan Fest 2026, uma arena que será instalada no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, com capacidade para 15 mil pessoas. O espaço será montado nas areias do Posto 3, na altura da Rua República do Peru, e ficará aberto de 20 de janeiro, feriado de São Sebastião, até 21 de fevereiro, quando acontece o Desfile das Campeãs.

O espaço terá programação gratuita durante todas as sextas, sábados e domingos, além de um telão transmitindo os ensaios, desfiles da Sapucaí e apurações das notas do Carnaval ao vivo. No primeiro evento, em 20 de janeiro, a programação contará com shows e a apresentação da maior bateria do mundo, reunindo 1.200 integrantes de todas as escolas de samba no palco. A iniciativa será comandada por Neguinho da Beija-Flor e buscará o reconhecimento do Guinness, o livro dos recordes.

Shows já confirmados

Reprodução/LIESA Projeção da arena FunFest no Posto 3 de Copacabana: espaço para 15 mil pessoas com programação gratuita e atividades culturais.

O espaço terá 5.000 m² e contará também com atividades interativas, como oficinas de percussão, aulas de samba, customização de fantasias, atividades sobre comissões de frente e interação com carnavalescos.





Entre os shows já confirmados, estão:

Belo com Neguinho da Beija-Flor, no dia 20 de janeiro

com Neguinho da Beija-Flor, no dia 20 de janeiro Pretinho da Serrinha com Marcelo D2 , em 24 de janeiro

com , em 24 de janeiro Jorge Aragão com Gilsons, no dia 14 de fevereiro.

Mais atrações devem ser anunciadas nos próximos dias. A arena será cercada, com acesso controlado por ingressos - gratuitos e limitados por CPF, garantindo segurança e organização.





A programação completa ocorrerá nos dias: 20, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro; e 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 de fevereiro.