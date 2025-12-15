Reprodução/Internet Tainá Reis foi demitida da Record Bahia nesta segunda (15)

A jornalista Tainá Reis não integra mais o time de repórteres da Record Bahia. O desligamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), quando ela foi comunicada da decisão logo após chegar à sede da emissora para mais um dia de trabalho. A demissão encerra um ciclo de quatro anos e oito meses da profissional na empresa de comunicação.

Currículo de Tainá Reis

Segundo o Correio, o motivo do desligamento teria sido o fato de Tainá Reis apresentar um atestado médico enquanto, simultaneamente, atuava como apresentadora em outra empresa de mídia. Desde o início de 2025, ela também fazia parte da Salvador FM, onde comandava um programa de rádio.

Antes de trabalhar na Record Bahia, Tainá Reis passou por outros veículos de comunicação da capital. Ela teve uma passagem de dois anos pela TV Aratu, afiliada do SBT, e também apresentou programas na Rádio Metrópole, construindo uma trajetória de destaque no jornalismo local, especialmente nas áreas de rádio e televisão.