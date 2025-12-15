Sérgio Baia Karen Junqueira anunciou que está gravida do primeiro filho

A atriz Karen Junqueira, de 42 anos, anunciou nesta segunda-feira (15) que está à espera de sua primeira filha, Catarina, fruto do relacionamento com o médico Henrique Yazeji. Grávida de cerca de cinco meses, a artista compartilhou a novidade com os seguidores por meio de uma publicação emocionante nas redes sociais.

No texto, Karen refletiu sobre as transformações profundas vividas ao longo da gestação. Segundo ela, a experiência de gerar uma nova vida tem sido marcada por intensas mudanças no corpo e nos sentimentos, além de um período de muita reflexão e crescimento pessoal. A atriz também contou que decidiu congelar óvulos aos 38 anos, como forma de se precaver, uma escolha que hoje ganha ainda mais significado com a chegada da maternidade.

“Esperar a chegada de uma criança é algo que movimenta a gente de um jeito que eu jamais imaginei…”, escreveu Karen, descrevendo a emoção de contar a notícia às pessoas mais próximas e as reações cheias de lágrimas, risadas e carinho. Para ela, a chegada de um bebê representa esperança, renovação e alegria, capazes de “amolecer os corações” e transformar uma família.

A publicação rapidamente recebeu uma enxurrada de mensagens carinhosas de amigos e colegas do meio artístico. A atriz Mel Fronckowiak comentou: “Meu Deus, que coisa mais linda”. Thaila Ayala também celebrou: “Que demais! Parabéns, mamãe”. Já Thaissa Carvalho destacou a alegria da notícia: “Que notícia mais maravilhosa para começar a semana, tão feliz por vocês!”.





Ao final do relato, Karen deixou uma mensagem cheia de afeto para a filha: “Venha, Catarina. Mamãe já te ama”.



