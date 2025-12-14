Lívia Andrade em seu figurino de musa do Salgueiro
Lívia Andrade em seu figurino de musa do Salgueiro

A apresentadora  Lívia Andrade foi anunciada ontem (13) como a mais nova musa da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro. O evento reuniu só os componentes da agremiação para receber a escola de samba Unidos de Vila Isabel, ambas da zona norte do Rio de Janeiro.

A festa foi intensa! Teve show da Academia do Samba: carro de som, Bateria Furiosa, casais de mestre-sala e porta-bandeira e passistas das duas agremiações. As musas estavam presentes quando  Lívia Andrade foi anunciada como a mais nova integrante.


A apresentadora  deu um show de samba após o anúncio e publicou também fotos com o figurino especial que usou em sua primeira apresentação como musa.

Veja abaixo!

