A apresentadora Lívia Andrade foi anunciada ontem (13) como a mais nova musa da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro. O evento reuniu só os componentes da agremiação para receber a escola de samba Unidos de Vila Isabel, ambas da zona norte do Rio de Janeiro.

A festa foi intensa! Teve show da Academia do Samba: carro de som, Bateria Furiosa, casais de mestre-sala e porta-bandeira e passistas das duas agremiações. As musas estavam presentes quando Lívia Andrade foi anunciada como a mais nova integrante.





A apresentadora deu um show de samba após o anúncio e publicou também fotos com o figurino especial que usou em sua primeira apresentação como musa.

