Reprodução/ Instagram @anacastelacantora Ana Castela e Zé Felipe

Ana Castela, de 22 anos, usou as redes sociais para compartilhar um clique ao lado de Zé Felipe. O casal de cantores oficializou o namoro com um beijo televisionado no "Domingo Legal", do SBT.





No clique publicado pela boiadeira, o filho de Leonardo aparece segurando a cintura dela. Para renovar o bronzeado e aproveitar o dia ensolarado, a artista optou por usar um biquíni marrom.





Já Zé vestia uma blusa branca e um boné para se proteger do sol. Os famosos estavam em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ana viajou para o destino nacional, onde gravará o AgroPlay Verão in BC.

Ana Castela toma cuidado com foto de biquíni

A cantora e compositora já revelou publicamente que fica receosa ao postar cliques com trajes de banho. Isso porque boa parte dos fãs que a acompanham no Instagram, onde ela soma mais de 22 milhões de seguidores, são crianças.

"Tem uma responsabilidade muito grande, com suas falas, com a roupa que usa, forma como se coloca. Tem que tomar cuidado com tudo. Eu amo, elas gritam, choram. O amor e inocência, uma pureza", disse durante participação no "Nesse Canto Eu Conto", do Multishow.

"Tomo cuidado até com foto de biquíni, por conta da criançada. Tem mães que brigam comigo. Mas as crianças são de boas, digo até que sou tia delas. Me chamam de Ana Flávia e não Ana Castela", completou a artista na ocasião.

A participação de Ana Castela na atração "Nesse Canto Eu Conto", do Multishow, ocorreu em julho deste ano.