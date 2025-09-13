Foto: Raquel Cunha/Globo Laura Cardoso em "A Dona do Pedaço", sua última novela na Globo

Laura Cardoso é a aniversariante do dia e colecionou papéis marcantes em obras audiovisuais brasileiras, passando por filmes, séries e novelas. A veterana, vista como Guiomar na reprise de “A Viagem”, no “Vale a Pena Ver de Novo”, lançou um novo projeto recentemente.

Trata-se de “Dona Rosinha”, estrelado por ela e Bianca Rinaldi. A trama principal gira em torno de uma idosa abandonada pela filha em um ponto de ônibus. A ambientação é em um município interiorano. O roteiro fica a cargo de Kk Araujo e Marcelo Gomes.

Reprodução/ Instagram @atrizlauracardoso Pôster de "Dona Rosinha"

Presença frequente em vários melodramas da teledramaturgia nacional, Laura está afastada dos folhetins desde 2019. Foi neste ano em que ela defendeu a personagem Matilde, criada por Walcyr Carrasco em “A Dona do Pedaço”, obra do horário nobre da Rede Globo.

Público saudoso

Reprodução/ TV Globo/ Globoplay Laura Cardoso como Guiomar em "A Viagem"

Com o retorno às telinhas na reprise de “A Viagem”, Laura teve o nome ventilado por espectadores para voltar aos sets dos Estúdios Globo, mas nenhuma escalação foi confirmada nos próximos projetos da emissora, nem mesmo para uma participação pontual.

Contato com os fãs

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de um milhão de seguidores, Laura Cardoso aparece com frequência e interage com os admiradores. Em algumas postagens, relembra papéis marcantes da carreira. Já em outras, posa com celebridades e familiares.

Saiba mais

Nascida em 1927, a veterana começou a trajetória nas artes cênicas com apenas 15 anos de idade. A estreia se deu na Rádio Cosmos. Aos 25 anos, já despontava na TV. O vasto currículo da intérprete contempla mais de 60 telenovelas.

O Governo Brasileiro concedeu a ela a Ordem do Mérito Cultural em 2006 pela contribuição que ela teve na cultura brasileira. Ela ainda recebeu vários títulos: o Prêmio Shell de Teatro em 1990 e 1993, o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema Brasileiro de Miami em 2000, e o Grande Prêmio Cinema Brasil em 2001.

Lista extensa

Reproduçao TV Globo Laura Cardoso e Juliana Paes em cena de "A Dona do Pedaço"

"O Outro Lado do Paraíso", "Império", "Flor do Caribe", "Gabriela", "Araguaia", "O Profeta", "explode Coração", "Caminho das Índias". "Duas Caras", "Esperança", "Chocolate com Pimenta" e "Vidas Cruzadas" foram algumas das tramas que Laura Cardoso participou.