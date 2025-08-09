Erick Almeida Bianca Rinaldi e Bárbara Bruno

A relação conflituosa entre uma mãe e uma filha e os fantasmas que rondam esse relacionamento são o ponto de partida de Chez-Toi - Em Seu Lugar, drama escrito e dirigido por Dan Rosseto que põe em cena pela primeira vez as atrizes Bianca Rinaldi e Bárbara Bruno.



A dupla estrela a montagem que chega aos palcos em 06 de setembro no Teatro Municipal de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, dentro da programação do Festival Internacional de Teatro de Angra (FITA). Ainda não há previsão para a estreia em São Paulo. Na obra, mãe e filha se reencontram para discutir antigos traumas, ausências e afetos.



A montagem conta ainda com Viviane Figueiredo e Nalu Albuquerque compondo o elenco. Em paralelo, Bianca Rinaldi segue em cartaz com a comédia Casa, Comida e Alma Lavada ao lado de Rodrigo Phavanello, enquanto Bárbara Bruno se mantém em cena em Gertrude, Alice e Picasso, obra que descortina a relação entre o pintor Pablo Picasso (1881-1973), a escritora Gertrude Stein (1874-1946) e sua companheira Alice B. Toklas (1877-1967).



